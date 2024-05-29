Такое решение он принял после нападения мигрантов на пограничников.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что будет восстановлена буферная зона на границе с Беларусью после нападения мигрантов на польского пограничника. Об этом он сказал на пресс-конференции в селе Дубичи Церковные, что находится у границы с Беларусью, передает Onet.

Туск подчеркнул, что планируется восстановить буферную зону на полосе шириной около 200 метров от линии государственной границы. Кроме того, премьер-министр сообщил о передаче "всех имеющихся ресурсов" для защиты границы.

"Я хочу донести это до всех. Здесь нет места ни для каких переговоров. Вы можете использовать любые доступные методы, польская граница должна быть защищена", - подчеркнул премьер-министр. Видео дня

Также его призыв поддержал министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

"Все средства в вашем распоряжении", - добавил он.

По его словам, нападение на польского солдата является "бандитским".

"Это ситуация, которая с каждым днем становится все сложнее, это организованная акция белорусских служб", - отметил министр обороны.

В то же время заместитель главы Министерства обороны Цезарий Томчик отметил, что раненый пограничник находится в тяжелом состоянии.

Нападение на польских пограничников - что известно

Как писал УНИАН, на границе с Беларусью мигранты ранили польских пограничников. Также когда другой военный начал оказывать первую медицинскую помощь раненому, то иностранцы и дальше вели себя агрессивно и напали уже на второго офицера.

В тот же день Дональд Туск заявил, что едет на место событий, а к границе направят подкрепление.

"Раненному солдату предоставляется надлежащий уход, как и его семье. Мы отправили дополнительные силы на границу. Завтра утром я буду там", - сказал тогда он.

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