Госсекретарь добавил, что война России против Украины угрожает основополагающим принципам международной системы.

Если США позволят России захватить Украину это приведет к тому, что в мире "начнется сезон" подобных войн.

Об этом сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен, пишет Reuters.

"Если мы позволим большой стране издеваться над меньшей, просто вторгнуться в нее и захватить ее территорию без противодействия, тогда это будет открытый сезон не только в Европе, но и во всем мире", - сказал Блинкен.

Госсекретарь также добавил, что война России против Украины угрожает основополагающим принципам международной системы. А потому важно сейчас противостоять российской агрессии.

Как сообщал УНИАН, 5 августа стало известно, что следующий пакет помощи администрации президента Джо Байдена в сфере безопасности для Украины составит миллиард долларов, что является одним из крупнейших на данный момент, и будет включать боеприпасы для дальнобойного оружия и бронированные медицинские транспортные машины.

А 20 июля США внесли Россию в список стран, которые проводят "политику или практику" торговли людьми, принудительного труда или тех, чьи силы безопасности или вооруженные группы, поддерживаемые правительством, используют детей как солдат.

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