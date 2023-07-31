На африканском континенте может вспыхнуть новая масштабная война.

Региональный союз стран Западной Африки (ECOWAS), который состоит из 15 государств и имеет собственные вооруженные силы (ECOMOG), пригрозил руководителям военного переворота в Нигере применением силы, если мятежники не вернут власть законным руководителям страны. Об этом говорится в совместном заявлении блока, принятом на экстренном саммите накануне.

Так, лидеры стран Западной Африки осудили попытку свержения конституционного строя в Нигере и незаконное задержание президента Мохамеда Базума, членов его семьи и правительства. В совместном заявлении блока содержится призыв к немедленному восстановлению на посту президента и к полному восстановлению конституционного строя в Республике Нигер.

"Рассматриваем незаконное задержание президента Базума как ситуацию с захватом заложников (...) Если требования не будут выполнены в течение недели, приложим все усилия, необходимые для восстановления конституционного строя в республике Нигер. Такие меры могут включать применение силы", – говорится в заявлении саммита.

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Кроме того лидеры стран Западной Африки договорились экстренно собрать на консультацию руководителей штабов обороны каждой из стран-участниц блока, а также ввести ряд экстренных мер – закрытие сухопутных и воздушных границ с Нигером, введение бесполетной зоны над Нигером, приостановление всех коммерческих и финансовых операций с Нигером, замораживание активов Республики Нигер в центральных банках стран блока и тому подобное.

Военный переворот в Нигере - что известно

26 июля группа военных объявила об отстранении от власти президента Республики Нигер и правительства страны. Позже лидер мятежников выступил по государственному телевидению и объявил себя новым руководителем страны.

В своем выступлении лидер военной хунты обвинил свергнутое правительство и президента в коррупции и неспособности навести порядок в стране, часть территории которой контролируют повстанческие вооруженные группировки.

До сих пор Нигер был одной из самых дружественных к Западу стран региона.

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