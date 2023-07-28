Глава президентской охраны свергнул своего шефа и занял его место.

После состоявшегося переворота в Республике Нигер начальник президентской охраны генерал Абдурахаман Тиани назвал себя новым лидером страны.

В пятницу генерал появился на государственном телевидении с титрами на экране, которые описывали его как президента недавно сформированного военного совета — Национального совета по защите родины (CNSP).

"Президент CNSP является главой государства. Он представляет государство Нигер в международных отношениях", — сказал Тиани, зачитывая заявление.

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В заявлении говорится, что действие конституции было приостановлено, а правительство распущено, а CNSP будет осуществлять всю законодательную и исполнительную власть.

Новоявленный "глава государства" также осудил широко распространенную в стране коррупцию, плохое управление и проблемы с безопасностью. Тиани добавил, что Нигер будет и впредь уважать свое международное партнерство. В отдельном заявлении представитель хунты полковник Амаду Абдраман предостерег от любых попыток вмешательства иностранных сил.

Последствия переворота

Абдурахаман Тиани был назначен на свой пост еще предыдущим президентом страны Махамаду Иссуфу в 2011 году. В 2021 году силы Тиани отразили попытку государственного переворота, когда военное подразделение попыталось захватить президентский дворец, после победы на выборах Мохамеда Базума. Именно Базума два дня назад сверг уже сам Тиани.

Как пишет Bloomberg, теперь Нигер может составить компанию целому ряду африканских стран, которыми управляют военные. Образуется своеобразный "пояс" государств от Атлантического океана до Красного моря, которые настроены более дружелюбно по отношению к России, чем к Западу.

В Нигере, одном из крупнейших мировых производителей урана и ключевом союзнике Запада в борьбе против джихадизма в регионе Сахель, расположены военные базы как Франции, так и США. Но даже после более чем десятилетнего военного присутствия Запада в Сахеле экстремисты сегодня занимают большую территорию и убивают больше людей, чем когда Франция впервые вторглась в северную часть Мали в 2012 году.

Переворот в Нигере - что известно

Ранее УНИАН писал, что в Нигере произошел государственный переворот. 26 июля группа военных объявила об отстранении президента Мохамеда Базума – одного из африканских лидеров, проигнорировавших саммит Россия-Африка в Санкт-Петербурге.

Переворот в Нигере – уже седьмой в регионе за последние три года. Одним из лидеров мятежа считают некоего Моди Салифа, который имеет контакты с хунтой в Мали. Как известно, власти Мали тесно сотрудничают с "Группой Вагнера", что вызывает опасения возможного расширения российского влияния на Республику Нигер.

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