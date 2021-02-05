К попытке госпереворота в Черногории причастны российские ГРУшники.

Апелляционный суд Черногории отменил приговоры Высшего суда в столице Подгорице, который был судом первой инстанции по делу о попытке государственного переворота 2016 года, и отправил дело на повторное рассмотрение.

Как решил Апелляционный суд, первоначальные приговоры были вынесены в мае 2019 года со "значительными нарушениями уголовной процедуры", пишет Радио Свобода.

Повторное рассмотрение в Высшем суде Подгорицы должно состояться с совершенно иным составом суда.

Единственный из осужденных тогда, который сейчас находился за решеткой, должен быть немедленно освобожден, решил суд. Все остальные либо уже вышли на свободу, отбыв меньшие сроки, либо на свободе ждали решения по апелляции, либо были осуждены заочно и за решетку и не попали.

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Всего по делу, очно или заочно, были осуждены 13 человек из 14 первоначально обвиняемых - граждане России, Сербии и самой Черногории. В частности, россияне Эдуард Шишмаков и Владимир Попов, также обвиненные в попытке террористического акта, получили тогда заочно 15 и 12 лет лишения свободы. Они в деле названы работниками российской военной разведки, известной как ГРУ.

Также среди осужденных - восемь граждан Сербии и трое черногорцев. Из последних двое, Андрея Мандич и Милан Кнежевич, являются лидерами пророссийской и просербской партии "Демократический фронт" - на время событий оппозиционной, а ныне члена провластной коалиции. Они получили по пять лет лишения свободы по обвинению в создании криминальной организации.

Как установил суд, вынесший приговоры, заговорщики планировали в день парламентских выборов 2016 года захватить здание парламента, убить тогдашнего прозападного премьер-министра Мила Джукановича и установить пророссийскую власть, которая должна была бы не допустить, в частности, вступления Черногории в НАТО.

Россия отрицает свою причастность к попытке переворота.

Попытка госпереворота в Черногории: что известно

6 октября 2016 года власти Черногории объявили, что им удалось предотвратить попытку государственного переворота во время парламентских выборов. Черногорская прокуратура считает, что заговорщики, среди которых россияне, пытались сорвать вступление страны в НАТО и обеспечить приход к власти пророссийских сил. Москва эти обвинения отрицает.

В деле о попытке переворота в Черногории обвинили двух российских граждан - Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова, лидеров пророссийских партий черногорской оппозиции Андрея Мандича и Милана Кнежевича, а также ряд граждан Сербии. Всех их считают причастными к попытке дестабилизации страны и захвата власти.

Власть в Черногории

Летом 2017 года Черногория вступила в НАТО. Джуканович тем временем с 2018 года является президентом Черногории.

Демократическая партия социалистов под его предводительством была у власти в Черногории с начала 1990-х годов. Но на парламентских выборах в августе 2020 года она потерпела поражение, а к власти в стране пришла коалиция просербских и пророссийских сил.

Нынешняя власть продолжает поддерживать независимость Черногории, которая окончательно отделилась от союза с Сербией в 2006 году, и ее в целом прозападный курс. Но эта власть уже начала сворачивать некоторые из шагов предыдущей.

В частности, она добилась отмены закона, который фактически имел целью лишить главную в стране Сербскую православную церковь значительной части исторического имущества с тем, чтобы его можно было передать независимой от нее автокефальной, но пока не признанной в православном мире Черногорской православной церкви. Тот закон вызвал значительную критику и в Сербии, и в России.

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Автор: Александр Топчий