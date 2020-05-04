Варила камни: мать восьмерых детей из Кении имитировала готовку, чтобы успокоить детей

45-летняя женщина потеряла мужа и в одиночку воспитывает восьмерых детей.

В Кении 45-летняя женщина была вынуждена имитировать приготовление еды, чтобы успокоить голодающих детей и заставить их заснуть.

Об этом сообщает кенийское издание TUKO.

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45-летняя Феннана Бахати Китсао в прошлом году потеряла мужа и теперь сама воспитывает восьмерых детей. Из-за карантина одна из ее дочерей потеряла подработку и семье стало не на что жить.

«Я дважды варила камни, надеясь, что дети пойдут спать и перестанут плакать от голода», - рассказала женщина.

«На днях, когда я варила камни для детей, они проснулись посреди ночи с плачем. Один из них сказал мне, что я врала им, что готовлю, а на самом деле просто варю камни», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, из-за коронавируса на горизонте появилась еще одна большая пандемия. Это пандемия голода, неграмотности и бедности. "Мы столкнулись не только с глобальной угрозой для здоровья, но и с всемирной гуманитарной катастрофой", - сказал в Совете безопасности бывший губернатор Южной Каролины, а ныне исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли.