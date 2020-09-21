Нехватка продовольствия возникает даже в тех уголках мира, где обычно ситуация с продуктами была стабильной.

Мир катится к беспрецедентному кризису из-за начала голода. Пандемия подрывает цепи поставок продовольствия, опустошает экономики и сокращает покупательную способность людей.

Читайте такжеNew York Times: Коронавирус ведет нас в мир голода, болезней и безграмотностиПо худшему сценарию, примерно десятая часть населения мира не будет иметь достаточного количества пищи, - пишет Bloomberg. Некоторые прогнозы говорят, что до конца 2020 года от голода в мире ежедневно будет умирать больше людей, чем от коронавируса.

Последствия будут выходить далеко за пределы самого голода. Ведь миллионы людей будут страдать от других форм продовольственной незащищенности. Например, они не смогут позволить себе здоровую диету, что приведет к недоеданию и ожирению.

Важно то, что кризис развивается во времена, когда в мире много еды. Это странное соседство фактов подчеркивает то, что голод и недоедание лежат в ядре самого глубокого неравенства в мире, которое разоблачила пандемия коронавируса. Правительственные программы, благотворительные и продовольственные организации мобилизовались по всему миру. Но реальные потребности превосходят их возможности.

Читайте такжеЭкономический кризис, вызванный COVID-19, продолжится и в 2021 году – ШмыгальТолько Мировой продовольственной программе ООН в этом году нужны рекордные 13 миллиардов долларов на доставку еды 83 странам. В начале второго полугодия организации не хватало 4,9 миллиарда, чтобы выполнить поставленную цель.

Уровень продовольственной незащищенности растет в уголках мира, которые были относительно стабильными. В США более трети людей, которые обращаются к продуктовым банкам, в этом году делают это впервые в своей жизни. Об этом свидетельствуют данные организации Feeding America, которая занимается борьбой с голодом.

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Перевод: Лесь Дымань