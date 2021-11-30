"Смертельный список" Кремля длинный, отметил журналист.

Болгарский журналист, главный расследователь Bellingcat Христо Грозев поделился, что в Российской Федерации действует "государственная машина смерти".

У властей РФ есть длинный "список смерти", рассказал журналист в интервью основателю издания "Гордон" и своему коллеге Дмитрию Гордону.

По словам собеседника, расследователям известно только небольшое количество людей, которые находятся в "смертельном списке".

"…есть список смерти. И когда вы сказали, что я расследовал террор против Навального (осужденный оппозиционер Алексей Навальный – Ред.), – нет, Навальный был одним из пациентов. А этот список длинный. И мы до сих пор знаем примерно 7-8% людей, которые были в этом списке. Это государственная машина смерти, и это самое страшное", – отметил он.

Ранее Христо Грозев говорил, что президента России Владимир Путин является "главой государства убийц".

Российского лидера также называли убийцей президент США Джо Байден и глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Автор: Екатерина Присяжнюк