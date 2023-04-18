Пушилин уже приезжал в Беларусь в прошлом году.

Беларуская пропаганда заявляет, что главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин встретился с диктатором Лукашенко. Среди прочего, последний предложил ему помочь "восстановить и нормализовать" жизнь в Донецке.

"Мы готовы оказать соответствующую помощь и поддержку для того, чтобы не чужие нам люди там наконец-то перестали страдать. Поэтому я жду такого откровенного от вас разговора. Давайте поделимся мнениям", - сказал Лукашенко.

Также он сообщил, что у Пушилина сложилось хорошее мнение о Беларуси.

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Пушилин уже приезжал в Беларусь в прошлом году, в июле 2022 г. он посещал Брестскую крепость в сопровождении секретаря генсовета партии "Единой России" Андрея Турчака и посла РФ в РБ Бориса Грызлова.

Деятельность терориста Пушилина - детали

Глава оккупационной администрации так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил, что он приехал в Бахмут. В своем Telegram-канале он опубликовал видео где, как заявил террорист, позади него кадры разрушенного города. Однако Бахмут он называл на российский лад.

У главаря террористов так называемой "ДНР" Дениса Пушилина есть паспорт Бразилии. Боевик купил недвижимость в этой стране.

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