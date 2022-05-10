Ллойд Остин провел телефонный разговор с Министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Главы оборонных ведомств США и Украины Ллойд Остин и Алексей Резников обсудили растущие потребности вооруженных сил Украины.

Об этом пишет "Голос Америки".

Глава Пентагона отметил решение президента Байдена от 6 мая о выделении Украине дополнительных 150 миллионов долларов. Речь идет о поставках Украине артиллерии, контрбатарейных радаров и средств радиоэлектронной борьбы.

Остин отметил, что США постоянно координируют действия по оказанию Киеву помощи в сфере безопасности с союзниками и партнерами.

"Сегодня утром я разговаривал со своим коллегой Алексеем Резниковым, чтобы обсудить растущие военные потребности Украины", - написал он в Twitter, заверив в неизменной поддержке предоставления Украине возможностей, необходимых ей для противодействия российской агрессии.

Напомним, что 9 мая президент США Джо Байден подписал ленд-лиз для Украины.

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