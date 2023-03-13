Он констатировал, что Сербия платит слишком большую цену, оставаясь в стороне.

Министр экономики Сербии Рада Башта поддержал ЕС в вопросе введения санкций против Российской Федерации и заявил, что государство не справляется с давлением, которое оказывают на него международное сообщество.

Как отметил чиновник в своем Twitter, Сербия платит слишком высокую цену за отказ вводить санкции. Он открыто заявил, что поддерживает такие меры против РФ.

"Сербия уже платит большую цену за отказ ввести санкции против России. Я поддерживаю введение санкций", - написал он.

Также Башта констатировал, что в качестве министра экономики, не может смириться с давлением на действующего президента Александра Вучича.

"Как министр экономики, я не могу смириться с тем, какое давление оказывается на президента Сербии Александра Вучича, и мы храним молчание", - написал он.

Лидер Сербии Александр Вучич заговорил о санкциях против РФ

Отметим, что в контексте экономического давления на страну-агрессора Россию власти Сербии приняли нейтральную позицию. На данный момент Сербия - одна из немногих стран, которая не поддерживает введение санкций ЕС против России.

Однако недавно Запад сконцентрировал свои усилия, чтобы "надавить" на лидера Сербии Александра Вучича. Недавно лидер Сербии резюмировал, что страна находится в сильной зависимости от экономики ЕС. Поэтому, "вскоре наступит время", когда страна введет свои санкции против России, говорил Вучич в феврале 2023 года.

Уже в марте Вучич заявил, что не может поклясться, что Сербия не введет санкции против России.

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