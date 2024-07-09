Министр отметил, что у Европы в 20 раз больше ресурсов, чем у России, у которой кончаются деньги.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прогнозирует, что экономика РФ должна начать рушиться из-за войны против Украины и международных санкций через год или два.

Об этом он сказал в интервью Би-би-си перед началом саммита НАТО в Вашингтоне. "Путин не понимает психологию демократий. Он думает, что может нас запугать жестокостью, но он не понимает, что она только укрепляет нашу решимость", - заявил польский министр.

"Украина получает серьезную военную и материальную помощь, $300 млрд к настоящему времени, плюс проценты с замороженных российских активов, плюс ее собственный военный бюджет, плюс санкции в отношении России, плюс оружие, которое теперь бьет по российским нефтеперерабатывающим заводам. Я думаю, российская экономика начнет рушиться через год-два", - отметил он.

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"Нам просто нужно придерживаться выбранного курса. У нас в 20 раз больше ресурсов, чем у России, у которой кончаются деньги", - подчеркнул министр.

Война в Украине: новости

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, чего Украине ждать от саммита НАТО в США. Также УНИАН сообщал, что Украина не получит приглашение в Альянс на саммите в Вашингтоне. Столтенберг рассчитывает, что Украина получит новый пакет помощи еще до саммита. Туда войдут дополнительные системы ПВО и боеприпасы.

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