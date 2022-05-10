Анналена Бербок прибыла в Киев с рабочим визитом.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что они работают над тем, чтобы Украина получала самое современное вооружение.

"Мы будем усиленно поддерживать вашу страну и в военном плане. Это означает, что к тому, что мы уже поставляли, мы через несколько дней начнем подготовку украинских солдат, будем учить пользованию самоходными гаубицами. Мы работаем с немецкими предприятиями над тем, чтобы Украина получала самое современное вооружение и могла защищать свои города от будущих нападений", – сказала Бербок во время пресконференции в Киеве.

Ранее Бербок отмечала, что "мир больше никогда не сможет полагаться на обещания Путина".

6 мая в Украину прибыли немецкие самоходные гаубицы в количестве семь штук. США подтвердили, что они уже доставили в Украину "почти все обещанные гаубицы". Также Германия приняла решение передать Украине 50 зенитных систем Gepard.

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