Австрийский глава МИД считает, что наступит время для дипломатии.

Глава Министерства иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что разговоры о том, что Украина могла бы обменять часть территорий на мир, опасны. Он считает, что придет время и понадобятся площадки для переговоров с Российской Федерацией.

По его словам, нет ничего плохого в существовании разных мнений в Европе относительно мира в Украине.

"То, что мы можем свободно дискутировать - это то, что характеризует плюралистические демократии и отличает нас от Владимира Путина и его системы. Мы не должны делать ошибку, делая вид, что разрешено только одно мнение", - отметил дипломат в интервью Der Standard.

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При этом он указал, что пока нет возможности для переговоров, но он надеется, что будет время для дипломатии.

"Россия смотрит на поле боя, чтобы принимать решения, и было бы очень опасно говорить, что Украина должна отказаться от определенных частей своей территории ради мира. Для меня совершенно ясно одно: не может быть никакого решения по Украине без Украины", - объяснил Шалленберг.

В то же время он все еще считает, что нельзя вводить запрет на въезд в Европу для всех россиян и оправдал решение визит делегации РФ на встречу ОБСЕ.

"Мы безоговорочно поддерживаем Украину в борьбе за восстановление ее территориального суверенитета и целостности. Россия грубо нарушает все основополагающие принципы Устава ООН. Но мы не должны рубить все мосты, все каналы диалога, и когда придет время, нам также понадобятся площадки для переговоров, такие как Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе", - подытожил глава МИД Австрии.

Позиция Австрии по войне в Украине - что известно

В январе глава МИД Австрии Александр Шалленберг призвал "сохранять чувство меры" в отношении россиян. Дипломат раскритиковал отсутствие приглашения на встречу ОБСЕ в Польше для его российского коллеги Сергея Лаврова.

При этом Вена выдала 61 визу россиянам для участия в Парламентской ассамблее ОБСЕ, среди которых оказались российские преступники, пропагандисты и сотрудники спецслужб.

В то же время российским дипломатам Австрия запретила возложение цветов к памятнику советским военным в Вене.

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