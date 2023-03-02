Встреча Джо Байдена и Урсулы фон дер Ляйен запланирована на 10 марта.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден 10 марта во время встречи с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен обсудят вопросы поддержки Украины.

Как сообщается на сайте Белого дома, встреча запланирована на пятницу, 10 марта.

"Лидеры рассмотрят тесное сотрудничество между Соединенными Штатами и Европейским Союзом по поддержке Украины в то время, когда она защищает свои суверенитет и демократию, и вопрос возложения расходов на Россию за ее агрессию", - говорится в сообщении.

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Кроме того, Байден планирует обсудить с фон дер Ляйен другие вызовы международной безопасности, включая совместную работу над решением проблем, исходящих от КНР.

Также, как отмечается, стороны обсудят координацию между США и ЕС в борьбе с климатическим кризисом путем инвестирования в экологически чистые технологии на основе безопасных цепочек поставок.

Помощь Украине от партнеров: детали

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вместе союзники по НАТО предоставили больше 100 миллиардов евро для Украины во время полномасштабной войны. В Хельсинки во время выступления на Северном саммите SAMAK он заявил о том, что важно вовремя продолжать помогать Киеву.

Соединенные Штаты Америки не нашли никаких доказательств того, что оружие, которое они передавали Украине, покинуло ее пределы.

Королевство Саудовская Аравия выделит Украине пакет помощи стоимостью 400 миллионов долларов.

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