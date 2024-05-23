В сети появилась информация о том, что на борту был гражданин РФ.

На борту разбившегося вертолета вместе с погибшим президентом Ирана Ибрагимом Раиси мог быть влиятельный куратор сотрудничества с Россией. Об этом рассказал советник председателя Офиса президента России Михаил Подоляк, передает 24 канал.

"Куратор военно-технического сотрудничества с Россией, оператор ядерных программ России и Ирана. Это очевидно. Но давайте дождемся официальных данных о том, что это было, то есть, с чем связана катастрофа", - отметил он.

По его словам, о сотрудничестве России и Ирана всем уже хорошо известно. Покойный президент Раиси построил тесное сотрудничество со страной-агрессором в военной области.

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Отмечается, что в сети появилась информация о том, что в вертолете мог быть гражданин России по фамилии Кучерев. Также сообщается, что когда произошла авиакатастрофа, то в кабинете у Путина собралось все военно-политическое руководство России.

Официальных подтверждений указанной информации на данный момент нет.

Гибель Ибрагима Раиси - что сообщалось

Президент Ирана Ибрагим Раиси погиб в результате аварийной посадки вертолета вечером 19 мая.

Иранское агентство Mehr написало, что лидер иранцев "попал в аварию и принял мученическую смерть, служа и выполняя свои обязанности перед народом Ирана".

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