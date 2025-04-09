Как пишут журналисты, Писториус стал одним из самых известных политиков Германии.

В Германии консерваторы Фридриха Мерца и социал-демократы, скорее всего, заключат коалиционное соглашение о формировании следующего правительства страны. Об этом, вероятно, будет объявлено 9 апреля, благодаря чему для Мерца откроется путь на пост канцлера, пишет Bloomberg.

"Германия мало чем отличается от многих других демократических стран, когда речь идет о назначении членов правительства: не всегда речь идет о том, кто является лучшим кандидатом, а внутрипартийные фракции и региональное представительство являются важными факторами", - объяснили в издании.

Поэтому в Bloomberg назвали вероятных кандидатов на должности в четырех самых влиятельных министерствах, когда Фридрих Мерц станет следующим канцлером.

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Финансы

В политике Германии должность министра финансов считается главной после канцлера и обычно предоставляется младшему партнеру по коалиции. Если такое правило сохранится, то один из лидеров Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбейл, вероятно, станет заместителем Мерца на посту вице-канцлера.

"47-летний Ларс Клингбейл возглавляет СДПГ вместе с Саскией Эскен с 2021 года. После горького поражения партии на национальных выборах 23 февраля он также возглавил парламентскую группу СДПГ в Бундестаге", - напомнили в Bloomberg.

Экономика

Генеральный секретарь Христианских демократов Мерца и его близкое доверенное лицо Карстен Линнеманн может стать новым министром экономики.

"Это сделало бы Линнеманна одним из самых влиятельных членов кабинета министров, на которого легла бы большая доля ответственности за восстановление значимого роста немецкой экономики после нескольких лет стагнации", - считают в издании.

Оборона

Нынешний министр обороны Германии Борис Писториус является одним из немногих политиков, который может сохранить свою должность при новом правительстве, подчеркивают в Bloomberg.

"После того, как два потенциальных партнера по коалиции объединились с "зелеными", чтобы фактически отменить ограничения на заимствования для финансирования оборонных расходов, Писториус готов осуществлять надзор за военными закупками беспрецедентного масштаба в ближайшие годы. Он также считается наиболее вероятным кандидатом на пост канцлера от СДПГ на следующих выборах - после того, как во время последней кампании отверг призывы заменить Шольца", - напомнили в материале.

Зарубежные дела

Армин Лашет, который был бывшим кандидатом в канцлеры от ХДС и потерял значительное преимущество в опросах, скорее всего, может восстановить свою политическую карьеру на посту министра иностранных дел в правительстве Мерца.

"64-летний, давний союзник Мерца, недавно сопровождал министра иностранных дел Анналену Бербок, которая уходит в отставку, в нескольких зарубежных поездках, что дает основания для предположений, что он готов взять на себя ее портфолио", - отметили в Bloomberg.

Политика Мерца в отношении Украины

Ранее Фридрих Мерц заявил, что Германия собирается выделить новый пакет помощи Украине. По его словам, увеличить поддержку Украине договорились ХДС/ХСС, СДПГ и "Зеленые".

Также президент Украины Владимир Зеленский признался, о чем будет просить Мерца, когда тот возглавит Германию. По словам украинского лидера, он просить нового немецкого канцлера о поставке крылатых ракет Taurus. Зеленский добавил, что Мерц знает, что Киев стремится получить немецкие ракеты, ведь "этот пакет нам поможет".

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