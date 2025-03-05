Во Франции заявили об опасном поведении российского многоцелевого истребителя Су-35 над восточным Средиземноморьем.

Как сообщил в микроблоге X министр обороны Франции Себастьян Лекорню, в воскресенье экипаж истребителя Российской Федерации совершил преднамеренные, агрессивные и непрофессиональные действия против разведывательно-ударного беспилотника Reaper, который выполнял разведмиссию в международном воздушном пространстве:

"Три последовательных близких пролета могли привести к потере контроля над беспилотником. Это демонстрирует желание ограничить свободное воздушное движение в совместном воздушном пространстве".

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