На груди у активисток была надпись "Lukashenko out", а на спине "Живет Беларусь".

Активистки движения "Femen" провели акцию под названием "Да здравствует Беларусь" на территории посольства Беларуси в Париже.

Протест девушки провели и сняли 11 сентября, видеоролик опубликовали на странице в YouTube.

Обнаженные по пояс девушки перелезли забор посольства. На груди у активисток была надпись "Lukashenko out", а на спине "Живет Беларусь". Одна из них вскарабкалась на флагшток и закрепила рядом с флагом Беларуси бело-красно-белый флаг, ставший символом протестов в стране.

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В знак солидарности со свободными людьми Беларуси и в знак протеста против диктаторского режима Александра Лукашенко Femen штурмом взяли посольство Беларуси в Париже, чтобы украсить его цветами революции! - написала в Твиттере под видеозаписью активистка Инна Шевченко.

Ситуация в Беларуси: Хроника

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админарест.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в стране расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать «в случае обострения ситуации в части внешних угроз».

27 августа Путин предположил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

В Евросоюзе заявили о непризнание результатов выборов и достигли соглашения применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификацию результатов голосования и применения насилия против протестующих.

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Автор: Наталия Печиборщ