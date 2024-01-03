Ранее сообщалось, что уже начата подготовка к передаче Украине первой партии из 18 самолетов от Нидерландов.

Норвегия отправит два американских истребителя F-16 в Данию для учений украинских пилотов, заявил министр обороны Норвегии Бьорн Ариль Грам, сообщает Reuters.

Отмечается, что до этого Норвегия уже отправила 10 инструкторов в Данию, чтобы помочь в обучении украинских пилотов.

Как известно, норвежские воздушные силы заменили собственные самолеты F-16 на более современные истребители пятого поколения F-35.

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Истребители F-16 для Украины - последние новости

Как ранее писал УНИАН, ожидается, что первые многофункциональные истребители F-16 станут на вооружение украинской армии в 2024 году.

Сообщалось, что уже начата подготовка первой партии из 18 самолетов от Нидерландов.

"Актуальным в контексте передачи самолетов остается вопрос, как возможно модернизировать F-16 для Украины, а также, конечно, какую номенклатуру вооружения и в каких количествах выделят союзники в рамках оборонной помощи", - отмечали аналитики.

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