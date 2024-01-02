Американские истребители F-16 усилят противовоздушную оборону Украины, однако они будут неэффективны против некоторых ракет. Такое заявление сделал военный эксперт, военный летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
"Против баллистических ракет он абсолютно не эффективен, он их не видит и не перехватит. А практически все околозвуковые ракеты он может перехватить", – объяснил эксперт в эфире телеканала "Киев24".
Свитан также отметил, что эти истребители будут довольно эффективными в борьбе с ударными дронами, которыми РФ атакует украинские города.
"Там хорошая пушка стоит и хороший локатор. То есть летчик видит "Шахед" в любое время суток", – добавил военный летчик-инструктор.
Кроме того, F-16 очень эффективен против практически всех крылатых ракет, утверждает эксперт.
F-16 для Украины
В конце декабря 2023 года американское СМИ Newsweek выпустило материал, в котором предположило, что истребители F-16 уже могут быть в Украине. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал публикацию и подчеркнул, что эта информация не соответствует действительности.
Примечательно, что несмотря на тот факт, что этих самолетов нет в Украине, в России уже отчитались о нескольких уничтоженных F-16. Новости об этом распространялись в Z-пабликах. Стоит отметить, что перед публикацией фейков россияне забыли договориться о количестве "уничтоженных" самолетов.
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