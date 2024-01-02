Украина в частности может получить еще ракеты TAURUS и высокоточные бомбы GLSDB, а также акеты ATACMS большой дальности.

Кроме продолжения поставок уже известного оружия, вроде ЗРК Patriot, Украина в 2024 году может получить новое оружие для ликвидации российских оккупантов. Какие поставки можно ожидать - грассказывается в аналитическом материале Defense Express.

Долгожданные F-16

"В этом году нас ждет действительно историческое событие, когда первые многофункциональные истребители F-16 станут на вооружение нашей армии", - пишет издание. напоминая, что уже начата подготовка первой партии из 18 самолетов от Нидерландов.

"Актуальным в контексте передачи самолетов остается вопрос, как возможно модернизировать F-16 для Украины, а также, конечно, какую номенклатуру вооружения и в каких количествах выделят союзники в рамках оборонной помощи", - пишет DE.

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ATACMS

С одной стороны, Украина уже получила эти дальнобойные ракеты в 2023 году. Но это была версия с кассетной боевой частью и дальностью всего до 165 км. Поэтому актуальным остается вопрос передачи ВСУ версии ракет ATACMS с дальностью уже в 300 км.

"Но даже если американцы в конце концов дадут "зеленый свет" на передачу этих ракет Украине, то нам придется тщательно выбирать цели для ATACMS, потому что, скорее всего, количество ракет будет довольно ограниченным". - отмечают аналитики.

TAURUS

Аналитики отмечали, что Германия уже долгое время тормозит передачу этих ракет Украине, указывая различные причины.

"На самом деле причина в том, что Германия тормозит с передачами этих ракет, заключается в реальном количестве боеспособных TAURUS, которое было объявлено в пределах несколько сотен ракет. Хотя можно осторожно надеяться, что в следующем году хотя бы несколько десятков этих крылатых ракет пополнят запасы нашего войска", – пишет издание.

GLSDB

США впервые официально объявили о передаче этого сочетания ракеты и высокоточной бомбы от Saab и Boeing почти год назад. И если изначально сроки постоянно смещались в пределах 2023 года, то в конце ноября стало известно, что первая партия вооружения будет передана уже в 2024 году.

Таинственная ракета

Как ранее сообщалось, уже в этом месяце Украина якобы должна получить таинственную ракету с дальностью 300 км и боевой частью в 100 кг, и такое сочетание довольно нетипичное, отмечают аналитики.

"Среди вариантов можно рассматривать, например, AGM-88G AARGM-ER с дальностью в 300 км и на 30 кг меньшей боевой частью WAU-7/B (70 кг). Но не исключено, конечно, что это может быть и новая ракета", - пишет DE.

THAAD и другое оружие из списка Минобороны

В начале декабря стало известно, что оборонное ведомство Украины представило новый список вооружения, которое нужно Силам обороны. Кроме танков Abrams, артиллерийских систем, F-16, ATACMS, также там были и новые названия - система противоракетной обороны THAAD, F-18, и даже C-17 Globemaster и C-130 Super Hercules. А также вертолеты, Apache и Black Hawk и три типа дронов от General Atomics, в том числе MQ-9B Sky Guardian.

"И хотя, конечно, вряд ли весь этот список будет активно обсуждаться в этом году, не говоря уже о передаче, но те же вертолеты - очень актуальный вопрос для усиления нашего войска", – говорят аналитики.

Оружие для Украины

После сегодняшней масштабной ракетной атаки России глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал западных союзников предпринять решительные шаги, и некоторые из таких решений, по его словам, можно принять уже немедленно.

Среди таких шагов, по словам Кулебы, - ускорить предоставление Украине дополнительных систем противовоздушной обороны и боеприпасов, предоставить Украине боевые беспилотники всех типов, а также предоставить ракеты дальнего радиуса действия более 300 км.

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