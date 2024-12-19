Донорами безопасности для Украины являются США и Европейский Союз, отмечает президент.

Президент Владимир Зеленский считает, что европейских гарантий безопасности Украине недостаточно. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе после саммита лидеров стран-членов ЕС.

"Я считаю, Европейских гарантий будет недостаточно Украине. И это невозможно обсуждать только с европейскими лидерами. Потому что для нас настоящие гарантии в любом случае сегодняшние или будущие - это НАТО. И НАТО базируется на решении и Соединенных штатов Америки, и европейских лидеров", - отметил глава государства.

Он отметил, что на пути в НАТО Украина пока не в альянсе, но также хочет иметь гарантии безопасности, и именно их может обсуждать отдельно как с США, так и с Европой.

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"Это не значит, что у них должно быть какое-то недоразумение. Нет", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, для Украины сейчас очень важно поднимать вопрос контингента, вопрос оружия, вопрос ПВО, вопрос дальнобойности и т.д. Украинский президент добавил:

"Есть вещи, которые нужно поднимать с Европой. Есть вещи, которые надо поднимать с Соединенными Штатами Америки.... Это все наши главные союзники. США - как главный донор. И второй донор - Европейский Союз. Доноры - я не об оружии, а в целом - доноры безопасности для Украины. И эти вещи мы обсуждаем".

Усиление помощи Украине

В Плане победы Украины приглашение страны в НАТО стоит первым пунктом. Это, по мнению президента Зеленского, должно усилить будущую переговорную позицию Украины.

По информации Офиса президента Украины, в Брюсселе состоялась встреча Владимира Зеленского и генерального секретаря НАТО Марка Рютте, во время которой обсудили усиление ПВО и гарантии безопасности для Украины.

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