США заблокируют выдачу виз чиновникам из Грузии, - Госдеп

Речь идет о 20 чиновниках, причастных к подрыву демократии в Грузии на фоне массовых протестов.

США запретят выдавать визы примерно 20 чиновникам Грузии, которые "ответственны за подрыв демократии", сообщил Госдеп.

"Мы стремимся к тому, чтобы чиновники, ответственные или соучастники подрыва демократии, подвергались визовым ограничениям", - говорится в заявлении.

В ведомстве избежали конкретных имен, кого коснулись санкции, но уточнили, что речь идет о действующих министрах парламента и правительства, правоохранителях и сотрудниках служб безопасности, а также частных лицах.

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Отмечается, что США решительно осуждают "жестокое и неоправданное насилие" партии "Грузинская мечта" против протестующих и других граждан. В Госдепе добавили, что США готовят дополнительные действия, в том числе и санкции, чтобы все, кто "подрывает демократию" в Грузии, были привлечены к ответственности.

"Наши действия сегодня демонстрируют решимость США и дополняют ранее объявленные действия, к которым замешаны более 100 человек, связанных с "Грузинской мечтой", и члены их семей", - говорится в заявлении.

Другие новости из Грузии

Как сообщал УНИАН, в Грузии продолжаются митинги из-за решения властей приостановить переговоры о вступлении страны в Европейский Союз до 2028 года.

В то же время премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе отметил, что процесс евроинтеграции Грузии не прекращался. По его словам, он готов подписать соглашение о начале переговоров о вступлении в Евросоюз "хоть сегодня", если поступит такое предложение. Кобахидзе отметил, что Грузия хочет стать членом ЕС в 2030 году.

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