При этом представитель Еврокомиссии не уточнила каких-либо деталей будущего документа.

Еврокомиссия разработает инструкцию для пропуска в страны Евросоюза граждан России, которые уклоняются от мобилизации у себя на родине.

Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер на пресс-конференции.

"Мы готовим в настоящее время инструкцию для стран-членов по тому, как справиться с этой беспрецедентной ситуацией", - пояснила Хиппер.

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При этом представитель Еврокомиссии не уточнила каких-либо деталей документа. Также остается неизвестным, когда будет готова инструкция.

Мобилизация в России

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации военнослужащих запаса для войны с Украиной. После этого российские мужчины массово ринулись за границу.

29 сентября в Госдуме РФ заявили, что россиянам, которые состоят на воинском учете нельзя выезжать за пределы страны. Решение приняли после того, как россияне массово бросились из страны из-за мобилизации.

Вместе с тем, по подсчетам ФСБ, в первые дни объявленной мобилизации сотни тысяч российских мужчин покинули родину, выехав на территорию дружественных к России стран. Большие очереди беглецов наблюдаются, в том числе, на КПП "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе.

Глава МВД Казахстана отметил, что с дня объявления частичной мобилизации в Российской Федерации в страну въехали 98 тыс. россиян.

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