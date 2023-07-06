Президент РФ становится токсичным для лидера Китая, но все еще ему нужен.

Лидер Китая Си Цзиньпин после мятежа главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина увидел, насколько неустойчивое сотрудничество с российским лидером Владимиром Путиным. Такая ситуация негативно влияет на власть Си и заставляет улучшать отношения с США и Европой.

Издание The New York Times пишет, что, когда Си Цзиньпин взошел на вершину китайской власти десять лет назад, он увидел во Владимире Путине сильного лидера, разделяющего его враждебность к международной системе, в которой доминирует Запад. Их объединила взаимная паранойя по поводу угроз их власти, и они обменялись передовым опытом, чтобы установить контроль дома и сделать мир более приспособленным к их авторитарным импульсам.

Лидер Китая назвал Путина своим "лучшим, самым близким другом". Вот только после мятежа главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина ставка Си Цзиньпина на российского лидера выглядит не такой надежной.

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Катастрофические военные действия России, кульминацией которых стало неудавшееся восстание главы полувоенного формирования группы "Вагнера", разоблачили путинскую Россию такой, какая она есть - ослабленное, непредсказуемое ядерное государство на границе с Китаем, с проблемным лидером, чей срок у власти не гарантирован.

Си не может позволить себе полностью отказаться от Путина. Он слишком много вложил в отношения, и Россия остается полезной Китаю. Но отношения, которые вызвали столько беспокойства на Западе, вероятно, достигли своего пика.

Если Си хочет достичь своей стратегической цели и превзойти США по силе во всем мире, ему необходимо будет сбалансировать свою внешнюю политику, чтобы учесть уязвимость Путина. Это может означать давление Китая для прекращения войны, которая так сильно ударила по российскому лидеру, и потенциально менее конфронтационный подход Китая к США и Тайваню.

Есть признаки того, что дружеские отношения Си и Путина, возможно, уже остывают. Пекин лишь сдержанно отреагировал на эпизод с "Вагнером", назвав его "внутренним делом", но в китайских государственных СМИ появились намеки на тревогу по поводу неудавшегося мятежа. Китайский лидер не выиграет, если сейчас выдаст Путину карту поддержки. Это может спровоцировать вопросы внутри страны по поводу внешнеполитических суждений Си, которые могут только усугубиться, если российский диктатор потерпит дальнейшие неудачи.

Китай будет вынужден скорректировать свою позицию в отношении войны в Украине. До сих пор, делая лишь нерешительные призывы к миру, Пекин предоставил Москве важное дипломатическое прикрытие, изображая войну как оправданную для предотвращения расширения НАТО или как спровоцированную Западом. Пекин также предоставил Москве спасательный круг в экономической сфере, компенсируя западные санкции значительным расширением китайско-российской торговли.

Хотя уже давно видны признаки того, что китайские лидеры не полностью поддерживают войну Путина. Сначала конфликт вселил в Китай надежду на то, что он отвлечет внимание Вашингтона от Азии, где Пекин стремился расширить свое влияние, но этого не произошло. США и союзники усилили военное присутствие на периферии Китая после полномасштабного вторжения России в Украину, и на сегодняшний день они еще более сплочены в ограничении доступа Китая к технологиям.

Путин марширует под свою собственную дудку. Но теперь Пекин осознает, что затянувшаяся война в Украине может угрожать партнеру с Москвой и поставить под угрозу его внешнеполитическую повестку дня. У Си есть мотив выйти за рамки расплывчатых выражений принципов в отношении войны и использовать свое уникальное влияние на Москву, чтобы призвать к прекращению боевых действий.

Одной из основных причин этого является Европа, где имидж Китая пострадал из-за поддержки России. Отношение европейских деловых кругов к Китаю ухудшилось, прямые иностранные инвестиции замедлились, а трансатлантическая координация в отношении Китая ужесточилась.

Си полон решимости подорвать усилия Белого дома по сдерживанию Пекина. Враждебная Европа это лишь усложнит. Изоляция России заставляет Китай улучшит отношения с Европой, чтобы не допустить объединения с Вашингтоном против Пекина. Один из лучших способов для Китая добиться этого – сменить свое позиционирование в качестве миротворца в конфликте в Европе.

Проблемы в России также усложняют планы Си в отношении Тайваня. Война в Украине показала, что чистая военная мощь не гарантирует успеха на поле боя и все, кроме победы, может привести к проблемам с лидерством. В этом свете развязывание войны в Тайваньском проливе может иметь катастрофические последствия для китайского лидера.

На самоуправляемом острове в январе пройдут президентские выборы, чтобы выбрать преемника Цай Инвэнь, который разозлил Пекин, установив более тесные отношения с США. У Китая есть ряд инструментов, которые он ранее использовал против Тайваня для оказания экономического давления или распространения дезинформации в поддержку кандидатов, которые отдают приоритет улучшению отношений с Пекином.

Но агрессивная китайская риторика и военные учения с угрозами вокруг Тайваня могут препятствовать достижению цели, поддержав кандидатов, выступающих против примирения с Китаем, не говоря уже о том, что они усилят поддержку Тайваня со стороны Вашингтона и международного сообщества. Для Си самым приятным моментом будет казаться сильным и решительным, но при этом не запускать спираль эскалации.

Учитывая эту изменившуюся динамику, лидер Пекина, вероятно, теперь также понимает, что они должны снизить градус в отношениях с США. Отношения после инцидента с воздушным шаром-шпионом в феврале показали признаки потепления. В прошлом месяце госсекретарь Энтони Блинкен совершил поездку в Пекин, которая включала аудиенцию у Си, и визит на этой неделе министра финансов Джанет Йеллен.

Президенту Китая по-прежнему нужен его "близкий друг". Россия остается единственной страной в мире, у которой есть средства и мотивация для партнерства с Китаем в ослаблении роли прав человека и демократического управления в международной системе. Стабильные отношения также обеспечивают стабильность вдоль сухопутной границы и позволяют снабжать Китай уцененными российскими энергоносителями, а также продовольствием и военной техникой. Можно ожидать, что обе стороны будут вести себя как обычно. Но Си мало что выиграет, удвоив ставку на Путина, чьи проблемы не способствуют грандиозным планам Китая.

Позиция Китая по войне в Украине - главные новости

Китай имеет неоднозачную позицию по вопросу вторжения армии РФ в Украину. Пекин выступает за территориальную целостность Украины, но в то же время якобы придерживается нейтралитета.

Кроме того, Китай продолжает усиливать сотрудничество с Россией, в том числе и в военной сфере, а также скупает подсанкцонную российскую нефть.

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