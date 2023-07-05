Посольство КНР в Украине не ответило на запрос FT о комментариях.

Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй во время своего визита в Киев в середине мая не поверил, что ЗРК Patriot сбили российские "Кинжалы". Об этом сообщает издание Financial Times, ссылаясь на украинских дипломатов и главы Минобороны Украины Алексея Резникова.

Дипломаты заявили, что Ли не верит в то, что американские "Пэтриоты" перехватили российские гиперзвуковые ракеты.

"Я предложил, что если есть сомнения, мы готовы предоставить доказательства", - сказал министр обороны Украины Алексей Резников. Но, добавил он, Ли покинул Киев, так и не ознакомившись с доказательствами сбития "Кинжала" зенитно-ракетным комплексом Patriot.

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Сбитие ракеты "Кинжал" в небе над Киевом

6 мая командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук подтвердил, что во время ночной атаки 4 мая украинским военным впервые удалось сбить вражескую ракету типа "Кинжал".

Вооруженные силы Украины стали первой в мире армией, которая смогла сбить "баллистику" с помощью зенитно-ракетного комплекса Patriot.

В Соединенных Штатах Америки не сомневаются в достоверности заявления Украины о сбитии российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал" с использованием американского комплекса противовоздушной обороны Patriot.

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