Лидер Китая подчеркнул, что ситуация с безопасностью страны стала более нестабильной и неопределенной.

В четверг, 6 июля 2023 года, лидер Китая Си Цзиньпин призвал военных углубить планирование войны и боевых действий, чтобы повысить шансы на победу в реальных боях. Такое заявление он сделал во время поездки в командование Восточного театра действий.

Как пишет Reuters, китайский чиновник заявил, что мир вошел в новый период потрясений и перемен, а ситуация с безопасностью Китая стала более нестабильной и неопределенной.

"Мы должны упорно думать и решать военные вопросы с политической точки зрения, смело воевать, воевать хорошо и решительно защищать наш национальный суверенитет, безопасность и интересы развития", – заявил Си, добавив, что Китаю необходимо улучшить военное обучение и подготовку.

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Отмечается, что командование Восточного театра боевых действий со штаб-квартирой в провинции Цзянсу отвечает за ситуацию в Восточном Китае, включая Восточно-Китайское море и Тайваньский пролив.

Политика Китая: важные новости

В начале июля стало известно, что министр обороны Китая Ли Шанфу заявил о желании его страны установить более тесные связи с Россией в военной сфере. Такое заявление он сделал во время встречи с главнокомандующим ВМФ России Николаем Евменовым.

В то же время ранее Китай поддержал возвращение временно оккупированного Крыма Украине. Посол Китайской Народной Республики в Европейском Союзе Фу Цун на вопрос журналиста о поддержке целей Украины, среди которых и возвращение оккупированных территорий, ответил словами: "Не понимаю, почему бы и нет".

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