Музыкант позволил себе напомнить главе Кремля, что речь идет о деньгах российских налогоплательщиков.

Известный российский музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич возмутился тем, что президент России Владимир Путин выделяет огромные средства на учения военных у украинской границы и "беженцев" из самопровозглашенных террористических "Л/ДНР".

Музыкант позволил себе напомнить главе Кремля, что речь идет о деньгах российских налогоплательщиков.

"Наш президент последние дни красиво распределяет миллиарды – на учения, на беженцев... Он не забыл, что это наши деньги?" – спросил Макаревич на своей Facebook-странице.

В комментариях одна из подписчиц написала: "Не первый год распределяет. Это вы скорей забыли, что это ваши деньги распределяют на войну, не только на учения и беженцев".

"Да помню... От этого не легче", – ответил артист.

Напомним, ранее Россия и Беларусь объявили, что решили продолжить свои совместные учения "Союзная решимость", которые должны были завершиться 20 февраля 2022 года. Причиной назвали "военную активность у границ" и "обострение на Донбассе".

Кроме того, в РФ выделили пять миллиардов рублей (почти 66 млн долларов) для "эвакуированных" из оккупированного Донбасса.

Ранее Макаревич эмоционально высказался относительно ситуации, которая сложилась между Россией и Украиной: "И вот что я не могу понять - как мы все это терпим? Нас поссорили со всем цивилизованным миром, нас поставили на грань войны, от нашего лица этому миру хамят, нам врут, водят за нос, от законов не осталось даже видимости - зачем?"

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