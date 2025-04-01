Глава МИД Литвы отметил высокую мотивацию Украины на пути к евроинтеграции.

Украина должна присоединиться к Европейскому Союзу до 1 января 2030 года, если продолжит реформы и выполнит все необходимые условия. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

"Этот конкретный период времени, когда Украина прилагает усилия для вступления, показывает мотивацию не только людей, которые непосредственно работают над этим в правительственных учреждениях, но и общества. Мы понимаем, что это сложный процесс, и делать это во время войны - чрезвычайно сложный процесс, который потребует мобилизации ресурсов, политической воли. Это будет настоящая история, которую можно будет рассказать в будущем и научить других, когда вы пройдете через это", - сказал Будрис.

По его словам, ключевой датой для вступления Украины является 1 января 2030 года.

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"Конечный срок для вступления - 1 января 2030 года. Это дата, которую Украина увидит в сообществе стран-членов ЕС, и мы должны считать все остальные сроки, исходя из этого, то есть с 1 января 2030 года. Дедлайны важны, потому что будет много дедлайнов в рамках вступления", - заявил глава МИД Литвы.

Украина и Евросоюз - последние новости

В феврале президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Украина рано или поздно вступит в Европейский Союз. Он подчеркнул, что необходим мир с российским диктатором Владимиром Путиным, но он должен основываться на независимости Украины.

Кроме того, президент Литвы Гитанас Науседа предложил дату вступления Украины в ЕС. Он также призвал не отбрасывать вариант членства Украины в НАТО.

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