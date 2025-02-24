Подчеркнул, что необходим мир с Путиным, но он должен основываться на независимости Украины.

Российский диктатор Владимир Путин проиграл войну с Украиной, с ним должен быть заключен мир, который будет базироваться на интересах Украины. Об этом сказал президент Финляндии Александр Стубб, выступая на пленарном заседании "Поддерживай Украину" с участием европейских лидеров в Киеве.

"Путин проиграл эту войну. Мы увидим Украину в ЕС, в НАТО. И мы увидим объединенный Европейский Союз и надеемся, что будет мощный сильный трансатлантический альянс в будущем. Время проложить путь для плана победы Украины", - подчеркнул он. При этом отметил, что надо будет "принять мир с Путиным", который будет основан на независимости Украины.

Стубб подчеркнул, что война России против Украины длится 11 лет, то есть с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым. По его словам, эта война касается не только Украины, но и Европы, США, потому что речь идет о порядке во всем мире.

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"Если мы сейчас позволим, чтобы Россия сделала то, что она хочет сделать - прекратить существование украинского государства, то тогда проиграет не только Украина, но и Европа, США", - подчеркнул президент Финляндии.

По его словам, нельзя доверять Путину. "Если Россия получит то, что сейчас хочет, то, поверьте, она не остановится на Украине. Мы знаем, что Путин продолжит двигаться вперед, потому что он имеет имперское видение", - сказал Стубб.

Он отметил, что сегодня все как бы немного растерялись, потому что после смены администрации США было услышано много "конфликтных утверждений". По его словам, Европа должна вернуть себе инициативу, а на столах переговоров должны быть конкретные предложения.

Стубб предложил свое видение переговорного процесса, который может иметь три фазы, первая из которых касается периода до остановки огня - в ней необходимо максимально давить на РФ, включая санкции, использование замороженных активов России и продолжение военной поддержки Украины. По его словам, лидерство должно быть за Украиной, которая должна получить поддержку от Европы и США. "Все это надо урегулировать до прекращения огня - то ли до Пасхи или мы не знаем до когда", - отметил он.

По его словам, вторая фаза - прекращение огня, где надо определить линию разграничения, провести мониторинг различных процессов. Во время нее должен состояться обмен пленными, возвращение украинских детей.

При этом добавил, что только после этого начнется 3 фаза, которая еще очень далеко от нас - во время нее можно говорить о территориях, о возможности снятия санкций.

Говоря о перспективах вступления Украины в ЕС и НАТО, Стубб отметил, что не Россия будет решать этот вопрос. "Не Россия решает кто будет членом ЕС, а Европа. Во-вторых, НАТО. Не Россия решает кто будет членом НАТО, а Альянс. В-третьих, защита Украины. Это не Россия решает, что Украина будет иметь на границах и когда. И четвертое - договоренности порядка безопасности для Европы. Не РФ это решать", - подчеркнул Стубб.

Украина - НАТО: подробности

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Турции заявил, что большое желание России, чтобы Украина не стала членом НАТО совпадает с видением США и некоторых стран Европы.

Он подчеркнул, что сегодня Европа, страны НАТО и США могли бы предоставить Украине надежду, веру в сильные гарантии безопасности, веру в то, что Украина станет членом НАТО.

Президент США Дональд Трамп поддержал заявление главы Пентагона Пита Гегсета о нереалистичности членства Украины в НАТО.

Он отметил, что не против снятия вопроса членства Украины в НАТО с повестки дня.

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