Министр заявил, если бы Украину считали "обузой", никто бы ее в Европу не звал.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пояснил, чем привлекательна Украина в составе ЕС на фоне рекомендации Еврокомиссии начать процесс переговоров о членстве государства.

Сегодня глава ЕК Урсула фонд дер Ляйен отметила, что Киев провел 90% реформ, необходимых, чтобы оказаться в ЕС. Главный дипломат Украины подчеркнул, что наша страна не "бремя", а "актив" для европейцев с точки зрения экономических перспектив и процветания Евросоюза.

"Если бы мы были обузой, никто бы всерьез не говорил о членстве Украины в ЕС - не забывайте, что мы очень большой рынок, нас 44 миллиона человек", - подчеркнул Кулеба в интервью Euractiv.

Украина в составе ЕС - равносильно расширению рынка и последующему обогащению экономики. "Общий рынок будет расширяться в геометрической прогрессии, и это принесет свои плоды", - указал министр.

Кулеба напомнил, что украинцы годами ждали конкретного решения о своем членстве в ЕС и испытывали разочарование, когда Европа медлила с этим. Упустить эту историческую возможность сейчас, было бы безответственно для ЕС. Он должен решиться на расширение, заявил глава МИД Украины.

Он напомнил, что Украина и другие страны-кандидаты проделали существенную работу по реформам, следуя рекомендациям ЕС.

"Реформы - это не повод откладывать расширение... Мы знаем, насколько это сложно, но ЕС будет гораздо сложнее реформировать себя - и мы все это понимаем", - сказал чиновник.

Европа опасается, что расширение Евросоюза может оказать негативное влияние на две крупнейшие сферы бюджета ЕС - общую сельскохозяйственную политику (ОСП) и политику сплочения.

Кулеба признал, что, вероятно, переговоры в области сельского хозяйства будут "сложными". В то же время он уверен: "Если обе стороны, Украина и ЕС, будут руководствоваться видением общего процветания и безопасности, то мы найдем ответы на вопросы и найдем правильный баланс".

Украина движется к решению о вступлении в Евросоюз

Накануне стало известно, что Украина выполнила 4 рекомендации из 7 по реформам для вступления в ЕС. По словам Кулебы, не стоит соответствующие выводы воспринимать фактично: Европа мыслит другими категориями и для нее суть заключается не в цифре, а в результате. Об этом министр сказал, намекая на положительные решения по вступлению Украины в ЕС.

Сегодня глава Еврокомиссии Урсула фонд дер Ляйен подтвердила слова Кулебы. Она заявила, что Украина выполнила 90% необходимых реформ, поэтому ЕК рекомендует Европейскому совету начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Она заявила, что если будет политическое решение и "да" для Украины, процесс можно будет начать незамедлительно.

"К марту мы отчитаемся о прогрессе. Но мы можем начать сразу, когда Европейский Совет даст зеленый свет в своем решении в декабре", - указала Урсула фон дер Ляйен.

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