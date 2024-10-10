Строительство подлодки пока что находится на ранних стадиях.

Северная Корея (КНДР) могла начать строить новую субмарину. И она может работать на ядерном топливе, пишет The War Zone со ссылкой на разведку Южной Кореи.

"Обнаружены частичные признаки, которые, судя по всему, являются началом строительства подводной лодки", – сказано в отчете Агентства военной разведки Южной Кореи.

Пока что достоверно неизвестно, идет ли речь о строительстве субмарины на ядерном топливе. Причина заключается в том, что проект находится на ранних стадиях.

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Однин из представителей южнокорейского разведывательного ведомства рассказал агентству Yonhap, что что работы по строительству подводной лодки были зафиксированы в северо-восточном районе Синпо – предположительно на заводе подводных лодок в Понгдэ. Отмечается, что эта подлодка была куда больше ранее представленных Северной Кореей. Ее тоннаж и другие детали могут быть установлены позже – по мере строительства объекта.

"Оценка южнокорейских военных о том, что новая подводная лодка может быть атомной, основывается, по-видимому, на ее размерах, поскольку на данный момент нет публичных доказательств того, что Северная Корея разработала подходящий ядерный реактор для такой лодки. Тем не менее, руководство Пхеньяна делало заявления о том, что строительство подводной лодки с ядерной силовой установкой планируется", – пишет The War Zone.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын еще в январе 2021 года заявлял, что "проект новой атомной подводной лодки исследован и находится на этапе окончательной проверки". Тогда он подчеркнул, что что проектные работы по различным видам оружия и датчиков уже завершены.

Производство вооружения в КНДР

Южнокорейский законодатель Ли Сонг Квен заявил, что Северная Корея может зготовить двузначное количество ядерных боеголовок. У КНДР имеется достаточно плутония и урана для достижения этой цели.

Кроме того, в КНДР испытывают новые БПЛА. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что Пхеньян мог получить от Москвы технологии на изготовление дронов типа "Ланцет". И эти дроны могут стать проблемой не только для Южной Кореи, но и для Японии, а также других стран региона, говорит эксперт.

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