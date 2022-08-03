По словам Кирби президент США Джо Байден может повторить операцию в Афганистане по уничтожению лидеров террористических группировок.

В случае каких-либо угроз для США будет проводиться ликвидация лидеров террористов.

Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, сообщает CBS News.

По словам Кирби президент США Джо Байден может повторить операцию в Афганистане по уничтожению лидеров террористических группировок.

"Этот удар продемонстрировал, насколько серьезны у нас возможности, сколь серьезно мы готовы защищать наши интересы. Если мы снова заметим угрозу Америке с их стороны или любой террористической группировки, президент оставляет за собой право принять подобные меры снова", — заявил Кирби.

Уничтожение лидера "Аль-Каиды":

2 августа 2022 года президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден заявил, что США убили лидера "Аль-Каиды" Аймана аль-Завахири в Афганистане.

По словам президента, это произошло в 30-31 июля.

"Правосудие победило и этого лидера террористов больше нет", - сказал он.

Байден рассказал, что в начале этого года разведка обнаружила семью аль-Завахири в Кабуле, и подчеркнул, что никто из гражданских или членов семьи террориста не был убит. Как известно, аль-Завахири помогал координировать атаки в США 11 сентября 2001 года, в результате которых погибли тысячи людей.

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