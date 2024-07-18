В некоторых случаях государства могут позволить исключения, в частности не применять запрет по гуманитарным соображениям.

Автомобилям с белорусскими номерами запрещен въезд в Эстонию, ранее такие санкции ввели Латвия и Литва. С 1 июля Евросоюз усилил санкции, введенные против Беларуси, чтобы ограничить возможности ее режима участвовать в агрессии РФ против Украины и предотвратить уклонение через Беларусь от санкций против России. Ограничения предусматривают запрет на ввоз в ЕС автотранспорта с белорусскими номерами, сообщает Министерство иностранных дел страны.

"Это означает, что транспортные средства с белорусскими номерными знаками не могут въехать в Эстонию через эстонские пограничные пункты, независимо от причин пребывания владельца или пользователя в Эстонии или Европейском Союзе. В некоторых случаях государства-члены могут позволить исключения, в частности, не применять запрет по гуманитарным соображениям и дипломатических номерных знаков", – говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что запрет на въезд транспортных средств с белорусскими номерами в ЕС является единственно правильным, поскольку белорусский режим непосредственно помогает внедрению и поддерживает российскую агрессию в Украине.

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Латвия и Литва также применяют ограничения подобным образом: "Совместное введение ограничений является более эффективным, и это дает возможность повысить цену содействия агрессии режима и предотвратить уклонение от санкций, наложенных на Россию", – сказал Цахкна.

Он также добавил, что несмотря на указанный запрет Эстония будет продолжать поддерживать тех граждан Беларуси, которые вынуждены покинуть страну из-за репрессий.

Согласно Закону о дорожном движении Эстонии, транспортное средство в Эстонии с белорусскими номерными знаками должно быть перерегистрировано от пяти дней до 12 месяцев, в зависимости от ситуации. Кроме того, транспортное средство должно быть задекларировано на таможне в течение шести месяцев и уплачены импортные налоги или подано заявление на освобождение от налогов. Если транспортное средство не будет перерегистрировано в установленный срок, его снимут с движения, а владельца транспортного средства оштрафуют.

Ограничения против Беларуси

Ранее УНИАН писал, что Латвия перестала пропускать в страну автомобили, которые зарегистрированы в Беларуси. Въезд запрещен машинам с белорусскими номерами как через белорусско-латвийскую границу, так и через пограничные переходы между Латвией и РФ.

В то же время на границе Беларуси и Польши растет напряжение из-за увеличения количества мигрантов, которые пытаются попасть на территорию Европейского Союза.

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