Как известно, на временно оккупированных территориях Украины российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию украинского населения.

Вице-президент Европейской Комиссии, Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявляет, что Европейский Союз не будет признавать российские паспорта, выданные гражданам Украины на оккупированных российскими войсками украинских территориях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Боррель сказал в Праге на пресс-конференции после неформальной встречи Совета ЕС на уровне министров иностранных дел стран-членов Евросоюза.

"Мы согласились, что паспорта, выданные российскими властями на оккупированных территориях Украины, не будут признаваться", - подчеркнул Боррель.

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Как сообщал УНИАН, на временно оккупированных территориях Украины оккупанты продолжают принудительную паспортизацию украинского населения.

28 июля заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Анатолий Стельмах сообщил, что правительство рассматривает вопрос о введении уголовной ответственности за получение российских паспортов и участие в незаконных референдумах.

12 августа советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что все попытки России паспортизировать оккупированные территории проваливаются. Подоляк подчеркнул, что российский паспорт - это "метка убийцы" и "билет в тюрьму народов".

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