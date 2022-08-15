В больницах находится 21 человек. Их состояние специалисты оценивают как средней тяжести.

По состоянию на 8 утра известно о шести погибших в результате взрыва и последовавшего за ним пожара, на рынке "Сурмалу" в столице Армении Ереване.

Об этом сообщил спикер Министерства чрезвычайных ситуаций Айк Костанян в соцсети.

По его словам, спасатели достали из-под завалов еще одно тело. Костанян добавил, что поисково-спасательные работы продолжаются.

Представитель МЧС Гари Армаганян сообщил Радио Свобода, что личности четверых пострадавших уже удалось установить.

Кроме того, в Минздраве страны подтвердили, что в результате взрыва в "Сурмалу" погибли шесть человек. В различные центры медицинской помощи доставлен 61 пострадавший, лечение продолжает 21 гражданин. Их состояние специалисты оценивают как средней тяжести.

Как сообщал УНИАН, на территории оптово-розничного рынка "Сурмалу" в Ереване в воскресенье в 13.23 раздался взрыв, затем вспыхнул пожар. По последним данным, пострадал 61 человек, без вести пропавшими числятся 15 человек.

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