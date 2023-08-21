Встреча может пройти в сентябре.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает встретиться с главой РФ Владимиром Путиным "лицом к лицу" в сентябре. Как сообщает газета Türkiye, об этом он сказална пресс-конференции по итогам визита в Венгрию.

"В сентябре пройдет встреча "Большой двадцатки" в Индии и Генеральная Ассамблея ООН в США. Если мы найдем возможность в этой загруженной обстановке, мы встретимся и поговорим с Путиным лицом к лицу", - приводит слова Эрдогана газета Türkiye.

Также Эрдоган заявил, что продолжает стремиться к организации мирных переговоров между Россией и Украиной.

Видео дня

"Мы стремимся к этому, в этом наша надежда. Другими словами, мы говорили о приезде Зеленского, о наших встречах с ним, а также о наших встречах на саммите лидеров НАТО. Я надеюсь, что мы добьемся результатов, если два лидера позитивно воспримут наше посредничество", - отметил Эрдоган.

Встреча путина и Эрдогана - что известно

В июле Реджеп Эрдоган встретился с приехавшим в Турцию президентом Владимиром Зеленским и заявил, что настаивает на продлении действия зернового соглашения. Тогда же Эрдоган заявил, что в августе ожидает приезда Путина.

16 августа в российских тг-каналах появилась информация, что российский диктатор Путин и президент Турции Эрдоган могут встретиться в последний день августа. В то же время, по сообщению ТАСС, пресс-служба администрации Эрдогана отмечала, что турецкая сторона пока не располагает конкретной информацией о возможной встрече лидера Турции с диктатором РФ 31 августа.

Вас также могут заинтересовать новости: