Турция предлагает свою территорию для нового раунда переговоров.

Турция приветствует предложение 30-дневного перемирия между Украиной и РФ и готова предоставить площадку для дальнейших переговоров. Об этом на пресс-конференции заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

"Мы надеемся, что Россия также ответит конструктивно", - сказал он, комментируя вчерашние договоренности в Саудовской Аравии относительно 30-дневного перемирия в Украине.

Эрдоган также подтвердил готовность Турции предоставить площадку для непосредственных переговоров Украины и России. Он отметил, что Анкара уже несколько раз выступала с таким предложением.

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"Отношение Турции к этой войне было предельно ясным с первого дня. Мы не хотим дальнейшего кровопролития и надеемся, что наши два соседа положат конец войне справедливым миром", - отметил турецкий лидер.

Предложение о 30-дневном перемирии в Украине

Как писал УНИАН, Россия до сих пор официально не отреагировала на предложение о временном прекращении огня в Украине. Однако, по данным инсайдеров, Путин не доволен идеей о перемирии, ведь в озвученном предложении не учтены его захватнические желания. Однако, вероятно, ему придется согласиться на предложение.

Между тем ряд экспертов уже выразили сомнения, что Путин действительно согласится на перемирие. Например, полковник ВСУ Петр Черник считает, что Путин будет тянуть время, предлагая новые переговоры и дополнительные обсуждения.

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