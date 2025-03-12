Теперь дело за Россией, которая своими действиями покажет миру свою настоящую сущность.

Решение о прекращении огня сроком в 30 дней, о котором договорились в Джидде (Саудовская Аравия), было принято, поскольку именно за такой период можно будет увидеть, готова ли Россия соблюдать перемирие. Такое объяснение в интервью Укринформу предоставил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква.

"Этот период очень просто объясняется: именно в течение 30 дней можно будет проверить, насколько РФ будет сознательной и не будет нарушать перемирие (если она вообще на это согласится и если перемирие начнет работать). Это так называемый "тестовый период", когда все стороны должны быть преданы соответствующему соглашению", - отметил Жовква.

По его словам, украинская сторона заблаговременно утвердила свою переговорную позицию относительно срока потенциального перемирия в 30 дней. Идея заключалась в том, что за это время украинцы и мировое сообщество увидят, хочет и готова ли страна-агрессор соблюдать договоренности.

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"Горький опыт предыдущих договоренностей по нескольким форматам, в частности, по Нормандскому, Минскому и десяткам других, показал, что ни одно из перемирий не длилось, кажется, более двух недель. Поэтому посмотрим, насколько все это заработает. И дальше, как говорилось во вчерашнем заявлении, перемирие может быть продлено по обоюдному согласию, или стороны идут к следующим этапам", - добавил Жовква.

Замруководителя ОП также пояснил, что потенциальный отказ России от прекращения огня на 30 дней не будет означать провала переговоров в Джидде. По словам Жовквы, украинская и американская делегации сознательно пошли на эту договоренность, осознавая, что все действительно зависит от РФ, а точнее от одного человека - российского диктатора Владимира Путина.

"Сейчас они должны показать свою готовность к миру. Существовали спекуляции о том, что якобы украинская сторона не готова к миру, но наша сторона вчера показала, что как раз готова к миру и перемирию в качестве его первого этапа. Теперь дело за российской стороной. Если Россия откажется - а это может произойти - значит она покажет всему миру настоящую свою сущность", - отметил он.

Жовква добавил, что в случае отказа Москвы от перемирия Украина будет координировать дальнейшие действия и позицию с американской стороной. Он пояснил, что Киев и Вашингтон на сегодняшний день проводят совместную работу по выработке тактики и стратегии.

Реакция на итоги переговоров в Джидде

Президент Украины Владимир Зеленский назвал переговоры с США в Саудовской Аравии, после которых были возобновлены поставки оружия Украине и обмен разведывательной информацией, результативными. По его мнению, встреча делегаций в Джидде разбивает планы РФ по полной эскалации отношений между Украиной и Америкой.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига пояснил, что прекращение огня на 30 дней ни в коем случае не означает замороженный конфликт. Речь идет лишь о попытке начать путь к завершению войны справедливым способом.

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