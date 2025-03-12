"Раундовость" встреч по переговорам может быть долгой, утверждает Черник.

Российский диктатор Владимир Путин откажется соглашаться на американское предложение о введении 30-дневного режима тишины по всей линии фронта. Об этом военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник сказал в эфире на Армия TV.

В частности, у него спросили, кому 30-дневное перемирие будет более выгодным, если на него согласится Россия.

"Итак, что произошло по факту - действительно, вполне логично, то явление, которое называется поиск формулы выхода из этой фазы боевых действий", - сказал Черник.

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Эксперт уточнил, что выразился очень корректно, поскольку настоящей победой для Украины в войне будет распад Российской Федерации, у нее заберут ядерное оружие, и ее отсекут от дешевых сибирских ресурсов, а Украина вступит в НАТО или возможно в какой-то новый геополитический союз.

"И то, что останется на территории российской какой-то республики, пройдет санацию - очищение от "величия". Если этого не происходит - это только приостановление этой фазы боевых действий. И действительно - большой шаг вперед. Есть определенный набор инструментов, есть определенные предложения, и мяч переброшен на сторону Российской Федерации", - считает Черник.

Также он попытался смоделировать, как будут дальше развиваться события на основе требований россиян. Черник отметил:

"Для них, на самом деле, ничего не изменилось. Это - четыре наши области. Это - так называемая "денацификация". Это - возвращение русского языка в наше пространство. Это - церковь. И самое главное - разоружение. На мой личный взгляд - именно это для них является главным элементом. Понимая, что они никогда не откажутся от Украины, потому что как говорил Ленин: "Потерять Украину, это потерять голову"... Мы основа их сверхгосударственного статуса. Так это только перерыв. Примут ли россияне в этом раунде это? - На мой взгляд, не примут".

По его убеждению, скорее всего, со стороны российского диктатора Владимира Путина "будет отказ и будет следующий раунд".

В частности, по мнению Черника, этих раундов переговоров может быть очень много. Эксперт отметил, что россияне уже показали, как будут отвечать.

"Мы немного выбросили из внимания то, что произошло в Сирии. Там произошло восстание алавитов. Не сомневаюсь, что это сделали российские и иранские спецслужбы. И помним, еще с 2015 года целый ряд терактов по территории Европы, США в том числе... И они, на мой взгляд, попытаются сыграть в темную. А как опять в темную качнет маятник, в специфике, логике Трампа, на эту минуту угадать очень трудно", - добавил Черник.

Он считает, что "раундовость" переговоров может быть очень долгой, потому что раньше американцы и Талибан сидели больше года за столом переговоров.

При этом, эксперт напомнил о крупнейшем переговорном процессе в истории человечества, который длился более двух лет по созданию нового баланса сил во время Второй мировой войны в период от Тегеранской конференции осенью 1943 года и вплоть до осени 1945 года. Черник убежден:

"Понимая, какие высоченные ставки, может быть очень по-разному. Еще раз, держим холодный ум и не спешим".

Переговоры в Саудовской Аравии

Как сообщал УНИАН, 11 марта в городе Джидда (Саудовская Аравия) состоялись переговоры между делегациями Украины и Соединенных Штатов Америки. По их итогам стороны вышли с совместным заявлением, согласно которому, Украина готова принять предложение США и немедленно ввести 30-дневный режим прекращения огня с возможностью продления. Главным условием является принятие и одновременное выполнение прекращения огня Российской Федерацией.

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