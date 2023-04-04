5 мая Трампу должны предъявить официальные письменные обвинения в совершении преступления.

45-й президент США Дональд Трамп 5 мая этого года может получить обвинительный акт в ходе судебного процесса.

Как сообщает The Washington Post со ссылкой на советников Трампа, данное уголовное обвинение не станет преградой для 76-летнего политика в желании баллотироваться на пост президента США. Более того, это может даже помочь ему выиграть погоню за президентское кресло, по мнению его советников.

Трампу должны предъявить официальные письменные обвинения в совершении преступления. По неофициальным данным, политик заплатил $130 000 порноактрисе Стефани Клиффордс перед выборами 2016 года. Трамп передал деньги для Стефани через своего адвоката, чтобы та замалчивала их "интимную встречу". Впрочем, следствие считает, что это была плата не за молчание, а просто инвестиция в предвыборную кампанию.

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Трамп, согласно закону, сможет принять участие в президентских выборах 2024 года, даже если он будет осужден за совершение преступления. До этого ни один кандидат от крупной партии не пытался этого сделать.

Советники Трампа усматривают в этом судебном процессе возможность еще больше популяризировать бывшего президента, а также таким образом повысить рейтинги одиозного политика.

Скандал между Трампом и Клиффордс

Напомним, что с порноактрисой Клиффордс Трамп якобы познакомился во время турнира по гольфу в 2006 году. Тогда он заплатил ей за интимные услуги.

Уже в октябре 2016 года американские прокуроры выяснили, что Трамп заплатил своей любовнице 130 тысяч долларов под видом, дающим ей эти деньги, за неразглашение общей истории, однако, по мнению следствия, денежный перевод Трамп сделал для финансирования своей предвыборной кампании.

Сейчас Трамп отрицает свою вину и считает, что его хочет подставить команда Джо Байдена.

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