Сейчас не совсем понятно, сколько израильтян находятся в плену в секторе Газы, отметили журналисты.

Власти Израиля попросили Египет помочь в проведении переговоров по освобождению израильтян, которых захватили боевик ХАМАС.

О просьбе Израиля к Египту пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на сведения египетских чиновников. "Израиль просит Египет помочь в проведении переговоров по освобождению израильтян, захваченных ХАМАС", - отмечается в материале.

По данным журналистов сейчас не совсем понятно, сколько граждан Израиля находятся в плену в секторе Газы.

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"Высокопоставленный представитель ХАМАСа и египетские официальные лица сообщили The Wall Street Journal, что палестинская группировка потеряла связь с некоторыми боевиками, удерживавшими заложников, а гражданские лица также участвовали в захвате заложников, что затрудняет определение количества удерживаемых лиц", - говорится в статье.

Атакован Израиль - кто напал, и каковы последствия

Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному удару со стороны сектора Газы. Кроме того, боевики ХАМАС начали наземное вторжение на израильскую территорию. Члены ХАМАСа захватывали территории, убивали людей и брали заложников. Посольство Израиля в США сообщало о 100 похищенных боевиками израильтянах.

Сейчас известно, что есть сотни жертв. В Министерстве иностранных дел Украины продолжают искать официальное подтверждение возможной смерти украинки в результате обстрелов.

Защитники Израиля активно начали противодействовать противнику - освобождали свои территории и наносили мощные удары по сектору Газы. СМИ писали, что Израиль уже ликвидировал лидера ХАМАС Аймана Юниса.

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