Мелони планировала поговорить с Трампом о войне России в Украине.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони прибыла в резиденцию новоизбранного президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде для неформальной встречи. Как пишет Reuters, Мелони, ключевой европейский лидер, стремится укрепить связи с Трампом перед его инаугурацией 20 января.

Хотя подробности их встречи не были раскрыты, однако, согласно сообщениям итальянских СМИ, Мелони планировала поговорить с Трампом о войне России в Украине, торговых вопросах, Ближнем Востоке, а также о задержании в Тегеране итальянской журналистки Сесилии Салы.

Как отмечает Reuters, Мелони рассматривается как потенциально сильный партнер Трампа, учитывая ее консервативные полномочия и стабильность правой коалиции, которую она возглавляет в Италии. Она также имеет тесные отношения с миллиардером Илоном Маском, близким союзником Трампа.

Видео дня

Визит Мелони состоялся за несколько дней до поездки нынешнего президента США Джо Байдена в Рим, которая запланирована на 9-12 января.

Мелони стала последней из немногих иностранных лидеров, которые посетили Трампа во Флориде после выборов 5 ноября. Ранее избранный президент США уже встретился с президентом Аргентины Хавьером Милееми премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Также в начале декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Дональда Трампа во Флориде с "мирной миссией".

Вас также могут заинтересовать новости: