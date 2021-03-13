Сестра Флойда сказала, что рада окончанию "части трагического пути к справедливости" для погибшего.

Город Миннеаполис в США согласился выплатить 27 миллионов долларов для урегулирования иска от семьи Джорджа Флойда, который умер после задержания полицейскими.

За это решение единогласно проголосовал городской совет 12 марта, пишет Радио свобода.

Сестра погибшего заявила, что ее семья рада, что эта часть их пути к правосудию решена.

"Хотя наши сердца разбиты, мы рады, что даже после смерти Джордж Флойд показал миру, как жить", - сказала она.

В эту сумму входит пожертвование на 500 тысяч долларов, которое семья планирует сделать в пользу общины района в Миннеаполисе, где он погиб.

Смерть Джорджа Флойда и протесты в США

Афроамериканец Джордж Флойд умер в больнице Миннеаполиса после ареста 25 мая. Его заподозрили в использовании фальшивой банкноты. Полицейский Дерек Шовин, арестовавший Флойда, в ходе захвата давил коленом на его шею и игнорировал жалобы арестованного на нехватку воздуха. Шовин арестован, ему предъявили обвинение в убийстве.

Участники протестов против расовой несправедливости и полицейского насилия в американском городе Портленде осквернили, а затем повалили памятник первому президенту и одному из основателей США Джорджу Вашингтону.

В июне Американский музей естественной истории в Нью-Йорке решил демонтировать памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту, который изображен рядом с выходцем из Африки и коренным американцем. Дональд Трамп призывал музей не сносить памятник.

В Портленде в июле полиция разгоняла протестующих слезоточивым газом.

В Сиэтле полиция задержала более 40 протестующих в ходе массовых беспорядков. В столкновениях с толпой пострадал 21 офицер полиции.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Олег Давыгора