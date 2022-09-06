Новым премьер-министром Соединенного Королевства стала глава МИД Британии Лиз Трасс. Это, бесспорно, является хорошей новостью для Киева. Ведь она обещала стать величайшим другом Украины.

Во-первых, Трасс является последовательницей политики Бориса Джонсона, чему она уделила много внимания во время инаугурационной речи.

Во-вторых, Трасс активно поднимала тему поддержки Украины еще до своего избрания, потому что как министр она была приобщена ко многим решениям и проектам.

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Сама украинская тематика, по моему мнению, помогла ей занять должность. Насколько я вижу, именно украинская тематика во многом помогла ей победить и стать новым лидером правящей Консервативной партии. Кроме того, в Британии, все-таки, очень большая общественная поддержка партнерских отношений с Украиной — это 84-85%.

Победа Лиз Трасс означает, что Великобритания будет сохранять стратегический курс Бориса Джонсона

Зато оппоненту Трасс – Риши Сунаку было в принципе трудно поднимать украинскую тему.

Во-первых, это не его комплекс вопросов как министра финансов.

Во-вторых, у его жены оказались связи с компанией, штаб которой расположен в Москве.

Победа Лиз Трасс означает, что Великобритания будет сохранять стратегический курс Бориса Джонсона. А высокий уровень и качество отношений между Соединенным Королевством и Украиной будет сохранено.

Трасс много пообещала в контексте усиления поставок вооружения

Кстати, несмотря на то, что именно Трасс стала новым премьером, есть ожидания того, что в этих отношениях будет больше паблисити. Потому, что Тасс будет во многом подражать Джонсону. Вероятно, и в контексте медийности и уделения внимания украинскому направлению это также оправдается.

Кроме того, Трасс много пообещала в контексте усиления поставок вооружения. Поэтому можно прогнозировать, что мы увидим стопроцентное соответствие нашим заказам. То есть, что Украина будет запрашивать, то и будут поставлять для ВСУ.

Надо понимать, что количественно британцам трудно конкурировать с американцами в контексте помощи. Но фактически именно британцы задавали и будут задавать тренд. Не забываем, что первые противокорабельные ракеты предоставили нам именно британцы. Первые гаубицы дали британцы. Уже потом к этому тренду подтягивались американцы и другие союзники.

Трасс начнет закручивать россиянам гайки еще круче, чем предыдущий премьер-министр

Существует очень много путей, где Великобритания может стать номером "один" в контексте инициативности. И именно в имидже трендсеттера Трасс сможет себя проявить. Есть повод ожидать, что именно от Британии будут поступать инициативы, именно британцы будут начинать новые проекты по сотрудничеству и помощи Украине.

Например, сейчас в Британии работает программа по подготовке украинских военных. Также есть так называемый план Маршалла (по восстановлению Украины), в котором британцы также могут занять ведущую позицию.

Сейчас большим вопросом остается, кто именно станет преемником Трасс на посту главы британского МИД. Однако у британских политиков есть добрая традиция: занимая кресло премьера, оставить за собой привилегию влиять на ту сферу, которой занимались ранее. Поэтому, уверен, что санкции против РФ точно не будут ослаблены.

То есть давление британцев на Путина, наоборот, будет только усиливаться. Премьерство Лиз Трасс для него будет означать "Джонсона, умноженного на два". Речь идет о том, что Трасс продолжит активную русофобию, начатую ее предшественником.

Новоизбранная премьер уже инициировала проект "уничтожение Лондонграда"

Нужно понимать: Трасс должна закрепиться и продемонстрировать результат. Особенно в вопросах, в которых Джонсон был наиболее успешным, а это, в частности, противостояние РФ. Это значит, что Трасс начнет закручивать россиянам гайки еще круче, чем предыдущий премьер-министр.

Кстати, новоизбранная премьер уже инициировала проект "уничтожение Лондонграда". То есть, уже начала разрушать олигархическую систему русских, которая существовала в Лондоне. Поэтому она может стать в фарватере новых санкций против Путина и его кошельков. А главное - такая миссия ей по силам. Во многом, благодаря ее опыту. Все-таки, Лиз Трасс приходит на должность с большим стажем за плечами, после шести министерских должностей.

Александр Краев, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма"