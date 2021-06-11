Ожидается, что группа лидеров богатых стран коллективно согласятся пожертвовать миллиард доз вакцины от коронавируса.

Премьер Британии Борис Джонсон пообещал отдать избыточную вакцину от коронавируса бедным странам в ближайшие несколько недель.

Об этом он заявил накануне саммита G7, цитирует BBC.

Первые 5 миллионов доз из Британии передадут до конца сентября, еще 25 миллионов – до конца 2021 года. Более 100 миллионов доз отправят в 2022 году.

"Мы делаем большой шаг для того, чтобы навсегда преодолеть пандемию. Наши пожертвования вакцин не являются давлением с целью получения потенциальных уступок. Мы делаем это ради спасения жизней", – подчеркнул Джонсон.

Читайте такжеВо Франции в тюрьму на четыре месяца отправили мужчину за пощечину МакронуПримерно пятая часть доз, предоставленная Соединенным Королевством, будет доставлена по специальным соглашениям в нуждающиеся страны, остальные будут переданы через COVAX.

Ранее правительство Британии уже пожертвовало более 500 миллионов фунтов стерлингов глобальной инициативе COVAX, распределяющей вакцины среди бедных стран.

Ожидается, что группа лидеров богатых стран коллективно согласятся предоставить миллиард доз вакцины от коронавируса. Лидеры Канады, Японии, Франции, Германии и Италии, а также США уже разрабатывают план по расширению производства препаратов для коллективной борьбы с пандемией.

Ранее на этом настаивала ВОЗ. Эксперты же, в свою очередь, отмечают, что быстрые темпы иммунизации нужны еще и потому, что вскоре вирус, вероятно, приспособится к уже существующим вакцинам, поэтому придется улучшать эффективность препаратов, а это оттянет борьбу с пандемией.

На днях стало известно, что Вашингтон согласился отдать 500 миллионов доз своей вакцины для других стран. ВОЗ заявляет о дефиците с обеспечением вакцин многих стран мира.

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Автор: Яна Ставская