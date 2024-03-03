Всего в аварии пострадали шестеро детей.

В результате масштабного дорожно-транспортного происшествия в польском Щецине пострадали шестеро украинцев, среди них есть ребенок.

Как сообщил консул Украины в Гданьске Александр Плодистый, речь идет о четырех женщинах и мужчине в возрасте от 20 до 42 лет, а также пятилетнем мальчике, которому диагностировали сотрясение мозга. "Они получили травмы различной степени тяжести, находятся в трех госпиталях", - сказал он Укринформу.

41-летняя мать ребенка была в критическом состоянии, однако оно уже стабилизировалось. Жизни других украинцев также ничего не угрожает. Консул добавил, что граждане Украины получают бесплатную медицинскую помощь, поскольку они стали жертвами преступления.

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ДТП в Щецине: что известно

1 марта польские СМИ сообщили о серьезной аварии со многими пострадавшими - водитель Ford Focus на скорости въехал в толпу на остановке. Он также столкнулся с другими автомобилями, когда пытался уехать с места ДТП.

Как пишет RMF FM, всего пострадал 21 человек, в больницах остаются 17 из них. Два человека находятся в критическом состоянии, еще четверо - в тяжелом. Среди раненых шестеро детей.

33-летнему мужчине предъявили обвинение по четырем пунктам обвинения, ему грозит пожизненное заключение. Мужчина находился на психиатрическом лечении в течение четырех лет.

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