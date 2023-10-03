Бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера, которого называют другом кремлевского диктатора Владимира Путина, посадили отдельно от всех политиков на праздновании годовщины объединения Германии, пишет Bild.
Отмечается, что никто не хотел оказаться с ним в одном кадре, и рядом с ним села только его жена.
В Германии Шредера критикуют за лоббирование интересов РФ и работу в российских госкорпорациях.
Ранее сообщалось, что, несмотря на жаркие дискуссии по поводу связей Шредера с Россией, Левоцентристские социал-демократы Германии собираются почтить на вечеринке в его родном городе. Как сообщал управляющий директор отделения СДПГ Кристоф Маттерне. Ганноверское отделение СДПГ отдаст дань уважения 60-летнему членству Шредера в партии. Он добавил, что единого мнения о проведении вечеринки на уровне города нет, поэтому мероприятие организует район.
До этого стало известно, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер, а также ряд других немецких политиков, посетили прием в российском посольстве в Берлине 9 мая по случаю Дня победы. В частности, в гостях в посольстве РФ присутствовал лидер право-популистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла.