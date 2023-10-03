Сообщается, что никто не хотел оказаться с ним в одном кадре, и рядом с ним села только его жена.

Бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера, которого называют другом кремлевского диктатора Владимира Путина, посадили отдельно от всех политиков на праздновании годовщины объединения Германии, пишет Bild.

Отмечается, что никто не хотел оказаться с ним в одном кадре, и рядом с ним села только его жена.

В Германии Шредера критикуют за лоббирование интересов РФ и работу в российских госкорпорациях.

Видео дня

Ранее сообщалось, что, несмотря на жаркие дискуссии по поводу связей Шредера с Россией, Левоцентристские социал-демократы Германии собираются почтить на вечеринке в его родном городе. Как сообщал управляющий директор отделения СДПГ Кристоф Маттерне. Ганноверское отделение СДПГ отдаст дань уважения 60-летнему членству Шредера в партии. Он добавил, что единого мнения о проведении вечеринки на уровне города нет, поэтому мероприятие организует район.

До этого стало известно, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер, а также ряд других немецких политиков, посетили прием в российском посольстве в Берлине 9 мая по случаю Дня победы. В частности, в гостях в посольстве РФ присутствовал лидер право-популистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла.

Вас также могут заинтересовать новости: