На приеме в российской посольстве также присутствовал один из лидеров право-популистской партии "Альтернатива для Германии" и ряд других немецких политиков.

Бывший канцлер Германии и большой любитель кровавого российского режима имени Путина Герхард Шредер, а также ряд других немецких политиков, посетили прием в российском посольстве в Берлине 9 мая по случаю Дня победы.

Об этом пишут немецкие издания Bild и Berliner Zeitung. В частности, в гостях в посольстве РФ присутствовал лидер право-популистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла.

"И вместе они без стеснения показали, на какой стороне войны в Украине они стоят: на стороне кремлевского диктатора и военного тирана Владимира Путина. Игнорируется варварская агрессивная война - резня мирных жителей, изнасилование женщин, похищение детей", - пишет Bild.

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Отмечается, что Хрупалла принес и вручил путинскому послу Сергею Нечаеву какой-то подарок в синей оберточной бумаге, что попало в кадр фотографа Berliner Zeitung. Лидер "АдГ" выбрал для этого случая галстук в национальных цветах России: белый, синий и красный.

По данным немецких СМИ, в списке гостей оказались также жена Шредера - Ким Со Ён, почетный глава "АдГ" Александер Гауланд, представитель "Левой партии" Клаус Эрнст и бывший генеральный секретарь СЕПГ, последний руководитель ГДР Эгон Кренц.

"Шредер, боссы "АдГ" и Эгон Кренц, который сидел в тюрьме за приказ стрелять по беглецам со Стены ГДР - что за смесь гостей!", - отмечает Bild.

На приеме также присутствовали дипломатические представители из стран СНГ, Азии, Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока, а также представитель Китая. Западные послы не пришли на прием в знак протеста против российского вторжения в Украину.

В коротком выступлении на приеме Нечаев напомнил, что немецкая "машина смерти" унесла жизни 27 миллионам советских граждан. Он также выразил свою признательность другим "союзникам" и всем участникам сопротивления, которые сражались "на стороне Советского Союза" против национал-социалистов.

Российский посол раскритиковал запрет на использование российских флагов в Берлине в ознаменование победы над фашизмом и заявил, что "не должно быть никакого возрождения нацизма", даже в форме новой "русофобии".

Bild также напоминает, что в последние месяцы представители "АдГ" и "Левой партии" сотрудничают в вопросах касательно России. Американская газета The Washington Post опубликовала данные спецслужб о планах Кремля организовать в Германии переворот при помощи одного из лидеров "левых" Сары Вагенкнехт и правой "АдГ".

Представитель "Зеленых" Ребекка Хармс назвала Хрупаллу, Эрнста и Шредера "немецкими приспешниками Путина в истребительной войне России против Украины".

В комментарии Berliner Zeitung Клаус Эрнст сказал, что приехал "несмотря на сложную ситуацию из-за войны", потому что "Россия сыграла решающую роль в разгроме фашизма". Без победы России его жизнь якобы сложилась бы иначе, "поэтому сегодня важный день".

Хрупалла написал у себя в "Твиттере", что пошел на прием "не для того, чтобы поблагодарить за освобождение", а "чтобы объяснить немецкий взгляд на историю и современность".

Продвижение Шредером интересов путинской России в Германии

Напомним, после ухода с должности канцлера Германии Герхард Шредер много лет работал в России, руководя советом директоров "Роснефти" с 2007 года. В мае 2022 года он заявил "о невозможности продления своих полномочий в совете директоров компании". Также Шредер отклонил предложение войти в наблюдательный совет другого энергетического гиганта РФ - "Газпрома".

Но изначально он отказывался покидать свое "денежное" место в "Роснефти", из-за чего нарвался на критику. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер раскритиковал Герхарда Шредера за тесные деловые связи с Россией. А депутаты Европарламента предлагали внести Шредера в санкционный список ЕС, если он не откажется от российских денег. Тем не менее, Шольц отклонил призыв Европарламента ввести санкции в отношении Шредера. Он отметил, что решение немецкого парламента лишить бывшего канцлера его оплачиваемого налогоплательщиками офисного помещения в Берлине было "последовательным и правильным".

Тем не менее Шредер продолжал проталкивать интересы РФ в Германии. Например, летом после поездки в Москву призвал правительство ФРГ решить газовый дефицит путем запуска российского газопровода "Северный поток-2". В ответ канцлер Олаф Шольц заявил, что процесс сертификации и запуска "Северного потока-2" остановлено "по понятным причинам".

Шредер также не считает нужным отказываться от возможности общения с президентом РФ Владимиром Путиным, несмотря на вторжения в Украину, и выступает за дипломатическое урегулирование.

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